Meisjes toestelturnen Palfit slepen heel wat medailles in de wacht

Paal

Beringen - Op zaterdag 19 en zondag 20 januari 2018 stond voor de meisjes toestelturnen van Palfit Paal de eerste wedstrijd recrea op het programma. Ook de eerste wedstrijd I-niveau vond datzelfde weekend plaats. De meisjes sleepten heel wat medailles in de wacht.

Op zaterdag trokken de jongste spruitjes van Palfit naar Rekem om hun allereerste wedstrijdervaring op te doen. Van bij het begin lieten de meisjes zien dat ze klaar waren om er een schitterend turnseizoen van te maken. Ze traden aan in de categorie recrea 7-8 jaar, waarbij Roos Van Broekhoven, Nymme Vanberghen en Esmanur Arici een gouden medaille wisten te bemachtigen. Zeynep Dirim en Lenke Aerts mochten een zilveren medaille in ontvangst nemen.

In de namiddag was het de beurt aan de meisjes in de categorie 9-10 jaar. Voor Palfit kwamen hier Maite Martin, Louise-Marie Martens, Emma-Louise Claes, Luna Yanez en Lien De Bodt in actie. Ook zij zetten meteen een prachtige prestatie neer. Maite, Emma-Louise en Louise-Marie mochten dan ook een gouden medaille mee naar huis nemen. Luna en Lien werden beloond met een zilveren medaille.

Op zondag ging de recrea-wedstrijd nog verder met de oudste meisjes van de groep, namelijk Zara Meulders en Jana Laeveren bij de categorie 13-14 jaar. Deze meisjes turnden met een open ranking en mogen dan ook zeer trots zijn op de zesde plaats van Zara en de 24ste plaats van Jana.

Op diezelfde zondag mochten de meisjes van de categorie I8 naar Dendermonde om er hun eerste wedstrijd aan te vangen. Voor Jade Cruts, Aurélie Claes en Oona Vansteenwegen was dit hun eerste wedstrijd in het officiële wedstrijdcircuit. Ze lieten er al meteen een knap staaltje turnen tezien. De meisjes gingen alledrie naar huis met een mooie bronzen medaille.