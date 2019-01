Ex-speurder in onderzoek naar Bende van Nijvel is aangehouden

De voormalige Bendespeurder die verdacht wordt van het manipuleren van onderzoek blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Hij wordt verdacht van “vereniging van misdadigers met het oog op het plegen van een misdrijf”, aldus De Standaard.

Phillipe V. zou cruciale informatie in het onderzoek naar de Bende van Nijvel achtergehouden hebben. De speurders vermoeden dat V. een informant had die hem in november 1986 op de hoogte zou hebben gebracht dat er wapens, gelinkt aan de Bende, in het kanaal Brussel-Charleroi lagen.

Momenteel willen de speurders weten wie die informant was, hij zou het onderzoek naar de Bende van Nijvel vooruit kunnen helpen. V. riskeert twee jaar cel.

