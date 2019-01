Clip van Houthalense synthesizerkoning na 32 jaar weer hit: “Eigenlijk ben ik 20 jaar te vroeg geboren”

Houthalen-Helchteren -

De Houthalense synthesizerkoning op rust Mario Mathy (52) is plots hot op sociale media. Big in Japan zelfs. Zijn videoclip Jumping Dance uit 1987 scoort bijna 3 miljoen views en is tienduizenden keren gedeeld. Van de States tot het land van de Rijzende Zon. “Na twee jaar miserie en vechten voor ons geluk hebben Lindsey en ik weer iets waar we terug om kunnen lachen”, zegt een hartelijke Mario Vanhove aka Mario Mathy die eind jaren ’80 enkele hits scoorde. En miserie, daar heeft hij inderdaad zijn deel van gekregen: van de zelfmoord van zijn vader tot aanvallen van clusterhoofdpijn. En familie en vrienden die hem in de steek lieten door zijn liefde voor de 23 jaar jongere Lindsey.