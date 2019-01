Aspergeboerin kijkt rechter in de ogen en gaat voor vrijspraak in drugsdossier: “Ik wist van niets”

Dilsen-Stokkem -

“Ik kan u recht in de ogen kijken en zeggen dat ik onschuldig ben. Ik schaam mij dat mijn dierbaren, zoals mijn kinderen, zich vernederd voelen door alles wat over mij verteld wordt”, zo sprak de 52-jarige aspergeboerin de rechter toe tijdens de laatste procesdag in de zaak rond het synthetische drugslabo en de stekkenkwekerij dat aangetroffen werd in het aspergebedrijf op domein Schootsheide in Elen bij Dilsen-Stokkem. De procureur vroeg eerder een celstraf van drie jaar en een geldboete van 6.000 euro.