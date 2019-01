Middlesbrough haalt John Obi Mikel terug naar Engeland

De Engelse tweedeklasser Middlesbrough heeft donderdag de komst van John Obi Mikel bekendgemaakt. De 31-jarige Nigeriaan zat sinds Nieuwjaar zonder club, nadat zijn overeenkomst bij het Chinese Tianjin Teda afliep. Mikel tekende tot het einde van het seizoen.

Voor de middenvelder is het een terugkeer naar Engeland na twee seizoenen in China te hebben gespeeld bij Tianjin Teda. Voordien verdedigde hij elf jaar (2006-2017) de kleuren van Chelsea. Mikel won met de Blues onder meer twee Engelse titels (2010 en 2015), drie FA Cups (2007, 2009 en 2012), de Champions League (2012) en de Europa League (2013).

De 85-voudig Nigeriaans international, en huidig kapitein van de Super Eagles, beëindigde in november zijn seizoen in China bij Tianjin Teda op een teleurstellende veertiende plaats. Het kon slechts op basis van de resultaten in onderlinge duels het behoud verzekeren.

Middlesbrough strijdt in de Championship nog volop mee voor promotie naar de Premier League. Boro is na 28 speeldagen vijfde met 47 punten, zeven minder dan leider Leeds. De eerste twee teams in de Engelse tweede klasse promoveren rechtstreeks naar de Premier League. De ploegen op plaatsen drie tot en met zes spelen play-offs voor het laatste promotieticket.