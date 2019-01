Trevor Thompson naar Telenet Giants Antwerpen

Telenet Giants Antwerp heeft met Trevor Thompson een nieuwe center aangetrokken. Thompson is een 24-jarige en 2m13 grote Amerikaan die zijn opleiding genoot bij Ohio State en vorig seizoen in de NBA G-League bij Santa Cruz Warriors, opleidingsploeg van kampioen Golden State, voor een gemiddelde van 5 punten en 4 rebounds tekende.

Dit seizoen was hij bij het Franse Antibes actief. Thompson was bij Ohio State ploegmaat van Jae’Sean Tate, die ook bij de Giants actief is. Normaal gezien debuteert hij zaterdag bij de Sinjoren in de halve finale van de Beker van België tegen Brussels. De Giants ontvangen eerste de Brusselaars zaterdag in de Lotto Arena. Zondag is de return in de hoofdstad.