Neos Kinrooi stapt het nieuwe jaar in met een gulle receptie

Kinrooi - Ruim 80 leden van Neos Kinrooi gingen in op de uitnodiging van hun bestuur om het nieuwe jaar in te zetten met een traditioneel gulle nieuwjaarsreceptie. Het was op de eerste vrijdag van 2019 dan ook een vrolijke bedoening in feestzaal Dorpshuis in Ophoven.

Bij aankomst in de feestzaal in Ophoven begroetten voorzitter Annie en de andere leden van het bestuur de talrijk opgekomen clubleden. Bij een welkomstdrankje werden onderling wensen voor een gezond en goed 2019 uitgewisseld. Daarna presenteerde de voorzitter haar nieuwjaarsboodschap. Ze blikte even terug op 2018, maar focuste vooral op wat de leden in het nieuwe jaar in hun club mogen verwachten. 2019 wordt een jaar met in september de vierjaarlijkse bestuursverkiezing.

Nadat er een toast werd uitgebracht op het nieuwe jaar 2019, stelde de voorzitter de eerder geplande meerdaagse reizen voor. Vervolgens mochten de aanwezigen aanschuiven aan het rijkelijk voorziene kaas- en vleesbuffet. Dan verscheen plots een dubbelganger van Tom Manders ten tonele “met twee dotten van motten in zijn ouwe jas”. En warempel, clublid Pierre mocht zich onderwerpen aan een hilarische scheerbeurt door Figaro, de barbier van Sevilla. De muzikanten nodigden de aanwezigen uit voor een danspasje en ook Jean liet zich als dansmeester niet onbetuigd. De Neos-leden konden nog eens aanschuiven bij het buffet en tot later op de avond was er ruim de gelegenheid om onder mekaar bij te babbelen.