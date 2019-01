Kleuters De Boomhut genieten van sneeuwpret

Lozen

Bocholt - Als het heerlijk heeft gesneeuwd, als het zonnetje warm komt piepen en als ze de speelplaats voor hun alleen hebben, dan genieten de kleuters van De Boomhut in Bocholt van heel wat sneeuwpret!

"We letten voor een keertje niet op de schoolbel en bleven even langer buiten spelen in de heerlijke sneeuw", klinkt het bij De Boomhut. "Voor vele kleuters was het een belevenis. Enkele vragen en reacties: hoe komt het dat er toch sneeuw ligt in het speelhuisje? Er staat toch een dak op? Oei, ik val in de sneeuw, maar als ik de sneeuw van mijn broek klop, dan wordt ze niet nat. Waarom kunnen we met deze sneeuw geen sneeuwbal maken?" Na het spele in de sneeuw gingen de kleuters lekker warm terug naar de klas. De schoenen werden onder de verwarming verwarming geschoven, de handschoenen en sommige sokjes werden er bovenop gelegd.