Open Vld-kopstuk en minister Philippe De Backer stopt met politiek

Federaal minister en Antwerps Open Vld-kopstuk Philippe De Backer zet een punt achter zijn politieke loopbaan, zowel nationaal als in Antwerpen. Dat maakt hij deze ochtend bekend op het nationaal partijbestuur van Open Vld. De Backer had nochtans het lijsttrekkerschap voor de Kamer in de kieskring Antwerpen gekregen, maar deze ochtend maakte hij bekend geen functie meer op te willen nemen.

Hij wil zich terug toeleggen op zijn eerste liefde: de wetenschap en het ondernemerschap. Of dit het gevolg is van de discussie over het lijsttrekkerschap voor de Kamer binnen de Open Vld is niet zeker. De Backer gaat nog wel zijn ministerschap uitdoen tot er een nieuwe regering is.

De Backer was staatssecretaris in de federale regering, maar werd na de crisis over het Marrakesh-pact minister. In Antwerpen trok hij de lijst voor de Antwerpse liberalen. Hij werd verkozen en zou normaal in het midden van de legislatuur zijn partijgenoot Claude Marinower in het schepencollege vervangen. Zijn plaats in de Antwerpse gemeenteraad zal normaal gezien worden ingenomen door eerste opvolgster Erica Caluwaerts.

Gwendolyn Rutten valt Philippe De Backer in de armen. Foto: BELGA

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten maakt er een punt van om over de verschillende lijsten heen evenveel mannelijke als vrouwelijke lijsttrekkers te hebben. Daardoor greep Sven Gatz in Brussel naast het lijstrekkerschap voor het Vlaams parlement. Els Ampe zal er trekken, Gatz zal de lijst duwen.