Giovanni van Bronckhorst kondigt afscheid bij Feyenoord aan

Feyenoord moet op het einde van het seizoen afscheid nemen van hoofdcoach Giovanni van Bronckhorst. Dat maakte de Rotterdamse club donderdagmiddag bekend op haar website. De 43-jarige Van Bronckhorst nam zelf de beslissing na vier seizoenen de deur achter zich dicht te trekken in de Kuip.

Onder leiding van de voormalige linksachter behaalde Feyenoord in het voorjaar van 2017 zijn eerste landstitel in achttien seizoenen. Van Bronckhorst leidde zijn team de voorbije jaren verder ook naar twee maal winst in de KNVB Beker (2016 en 2018) en twee Supercups (2017 en 2018).

Voorlopig focust de geboren en getogen Rotterdammer nog op zijn werkzaamheden. “Er is nog veel om dit seizoen voor te strijden”, aldus Van Bronckhorst. “We moeten Europees voetbal veiligstellen, via de competitie of via het bekertoernooi. Daar heb ik zin in en kijk ik naar uit. Tegelijkertijd heb ik veel nagedacht of ik ná dit seizoen nog één of meerdere jaren hoofdtrainer van Feyenoord wil blijven. Dat was een hele moeilijke beslissing, want Feyenoord zit in mijn hart. Echter, in mijn carrière heb ik altijd mijn gevoel gevolgd en mijn gevoel zegt nu dat ik dat niet moet doen. Het is goed zo.”

Feyenoord staat in de Eredivisie na achttien speeldagen derde, met 36 punten. Het telt wel al een straat achterstand op leider PSV (49 ptn) en eerste achtervolger Ajax (47 ptn). In de Nederlandse beker haalden de Rotterdammers woensdagavond de halve finales na winst tegen Fortuna Sittard (4-1).