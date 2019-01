OPROEP. Een pintje kost bijna 3 euro

De prijs voor een pintje is dit jaar in Nederland wederom verhoogd. Gemiddeld verhogen de bierbrouwers de prijzen met zo’n 4 procent. De verwachting is dat de horecaondernemers die verhoging zullen doorberekenen naar de klant. De prijs van een pilsje komt zo in veel gevallen dicht in de buurt van de drie euro.

OPROEP. Het Belang van Limburg gaat op zoek naar het goedkoopste pintje van onze provincie. Hoeveel kost een pintje in jouw café? Laat het ons weten via hier@reageren.be.

Volgens de bierbrouwers heeft de prijsverhoging te maken met stijgende grondstofprijzen, stijgende energiekosten en een tegenvallende zomer. Daarnaast hebben ondernemers te maken met duurder personeel en hogere energiekosten. Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat een biertje duurder wordt.

Vakblad Misset Horeca onderzocht de prijsontwikkeling van de vier grote brouwerijen in Nederland: Heineken, AB InBev, Grolsch en Swinkels. Het bekeek de prijsstijging van pils sinds 2006 en concludeerde dat het bier 75 procent duurder is geworden. Sinds 2014 is de prijs van pils met ruim 17 procent gestegen. De prijsstijgingen gelden voor zowel tankbier en als voor 50-literfusten. De prijzen van AB InBev, brouwer van onder andere Jupiler, Hertog Jan en Dommelsch, stegen het hardst van de vier.

Smoesjes

Volgens Misset Horeca hebben de brouwers elk jaar “hun smoesjes klaar” om de prijzen te verhogen. “Als het niet aan de inflatie of stijgende arbeidskosten ligt, dan is het wel een warme en droge zomer. Elk jaar gaan de bierprijzen omhoog. De voorspelling is dan ook dat bier in 2020 weer duurder wordt”, aldus het vakblad.

Horecaondernemers zitten in de meeste gevallen vast aan de contracten die ze hebben met de brouwerij. Volgens Misset Horeca groeit de ontevredenheid. “Steeds meer ondernemers delen tips met elkaar en in de branche, om te onderhandelen over de pilsprijs. Wie niets vraagt, krijgt ook niets.”