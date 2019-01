Vijf nageltrends voor deze zomer

Nood aan een vleugje zomer? Op je nagels mag je gerust nu al de zon laten schijnen. Dat doe je door te kiezen voor kleurtjes die binnenkort razend populair zullen zijn. Wit, rood en perzik zijn vanzelfsprekende keuzes, maar ook met koraal, glitters en geel geef je jouw nagels een trendy update.

Neutrale tinten zijn altijd razend populair, zowel in de winter als in de zomer. Komend zomerseizoen zijn de tinten perzik, caramel en koraal bestsellers, deze laatste niet toevallig de tréndkleur van 2019. Shopping? Koraalkleurige nagellak - € 5,99 - Sally Hansen, caramelkleurige nagellak - € 14,95 - OPI en perzikkleurige nagellak - € 15,50 - Bobbi Brown (Foto's: Catwalk Pictures/ Marc Jacobs en Chanel)

In tegenstelling tot de neutrale kleurtjes zijn donkere kleuren niet bepaald zomers. Toch kiezen heel wat ontwerpers voor zwart en blauw voor de komende lente en zomer. Shopping? Zwarte nagellak - € 22,50 - Guerlain, blauwe nagellak - € 25 - Dior en donkerpaarse nagellak - € 3,99 - Maybelline (Foto's: Catwalk Pictures/ Tom Ford en Emporio Armani)

Berg je feestelijke metallics en glitters nog maar even niet op. Ook deze zomer krijgen je nagels immers een feestelijk kantje. Van glitter all the way of een subtielere metaalglans, het kan allemaal. Shopping? Glitternagellak - € 2,99 - Catrice, metallic nagellak - € 3,99 - Rimmel en metallic nagellak - € 25 - Chanel (Foto's: Catwalk Pictures/ Julien MacDonald en Acne Studios)

Witte nagels waren een tijdlang goed fout, maar daar komt nu verandering in. Mede dankzij de minder bekende modenamen Ryan Lo en Fashion East, die resoluut voor wit kiezen. Shopping? Witte nagellak - € 1,59 - Essie, witte nagellak - € 5,55 - Only You en witte nagellak - 5,99 - € Sally Hansen (Foto's: Catwalk Pictures/ Fashion East en Ryan Lo)

Mag het allemaal iets opvallender? Met geel lukt dat zeker. In de zomer is dit frisse, zomerse kleurtje dan ook een echte knaller van formaat. Shopping? Gele nagellak - € 14,95 - OPI, gele nagellak - € 2,99 - Catrice en gele nagellak - € 25 - Dior (Foto's: Catwalk Pictures/Roland Mouret en Instagram/ Valentinee.mrt)