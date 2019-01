Revelatie Tsitsipas niet opgewassen tegen sublieme Nadal, die zich als eerste plaatst voor finale Australian Open

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich als eerste geplaatst voor de mannenfinale op de Australian Open. In de halve kende de Spanjaard geen problemen met Stefanos Tsitsipas (ATP 15). De Griekse revelatie begon sterk en liet aanvankelijk aardige dingen zien maar was niet opgewassen tegen een sublieme Nadal en brak volledig in de derde set. Na 1 uur en 46 minuten stond de 6-2, 6-4 en 6-0 eindstand op het bord in de Rod Laver Arena.

Rafael Nadal had de twee vorige duels tegen Tsitsipas gewonnen, vorig jaar in de finales in Barcelona en Toronto, maar was op zijn hoede. De pas 20-jarige Griek had in de achtste finale immers gestunt door tweevoudig titelverdediger Roger Federer (ATP 3) uit te schakelen. Daarna wipte hij de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 24). Die had in de achtste finale Marin Cilic (ATP 7), de runner-up van 2018, verslagen.

Maar tegen Nadal had Tsitsipas, die zijn eerste halve finale op een grandslam speelde, geen verhaal. Nadal dicteerde van bij de start het tempo en had na 31 minuten 6-2 setwinst op zak. Daarna ging Nadal op zijn elan door en pakte ook de tweede en derde set (6-4 en 6-0).

Lof voor Tsitsipas

“Of ik nog beter kan spelen? Hopelijk wel ja”, lachte Nadal na zijn vlotte kwalificatie. “Het voelt heel goed om mijn vijfde finale hier te spelen. In Brisbane moest ik nog geblesseerd afzeggen en kon ik mij maar moeilijk inbeelden dat ik nu hier zou staan.”

De Spanjaard was een klasse te sterk voor Tsitsipas maar voorspelt hem niettemin een mooie toekomst. “Hij heeft alles om grandslams te winnen. Als je op die leeftijd al in de halve finale staat, belooft dat veel goeds”, zei Nadal.

25e grandslamfinale

De 32-jarige Nadal speelt zondag zijn 25ste grandslamfinale en gaat voor een achttiende titel (11x Roland Garros, 3x US Open, 2x Wimbledon, 1x Australian Open). Federer is met twintig stuks recordhouder. Nadal won echter nog maar één keer in zijn carrière de Australian Open. Zijn enige titel behaalde hij precies tien jaar geleden, in 2009 tegen Federer. Drie keer verloor Nadal de finale in Melbourne (in 2012, 2014 en 2017), vorig jaar ging de zeventienvoudige grandslamkampioen er in de kwartfinales uit tegen Marin Cilic.

De andere halve finale wordt morgen/vrijdag gespeeld en is een duel tussen Novak Djokovic (ATP 1) en Fransman Lucas Pouille (ATP 31).

