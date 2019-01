Mode Nieuwe collectie Viktor & Rolf speelt in op sociale media

De modeshow van het Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf ging niet onopgemerkt voorbij. De modellen gingen in Parijs de catwalk op in bombastische jurken van tule met elk hun eigen boodschap: van ‘less is more’ tot ‘i’m not shy i just don’t like you’. Op sociale media werden de jurken, van maagdelijk wit tot neon groen, alvast positief onthaald. Enkele fans van het merk opperden zelfs om GIF-afbeeldingen en emoticons voortaan achterwege te laten en te kiezen voor (foto’s) van de jurken.