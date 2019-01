Variatie troef op de Cultuurdag SAB

Bree - Met een gevarieerd programma startten de leerlingen van 6ASO van het Sint-Augustinusinstituut Bree op dinsdag 22 januari aan de jaarlijkse Cultuurdag.

Zo kregen de leerlingen inzicht in de werking van een cultuurcentrum en stond er een geanimeerd panelgesprek met een interessante blik op cultuur op het programma, maar ook op onze hedendaagse wereld en het engagement van jongeren. Ook was er een quiz, een soundcheck en optreden van Paper Planes en een rondleiding achter de schermen.

In de namiddag sloot 6TSO aan om te proeven van comedy: Rik Bosmans maakte als MC rake grappen, Karel de Rijcke verbaasde het publiek als opkomend talent met een erg 'vernieuwende' stijl en oude rot in het vak Jeron Dewulf trok het publiek helemaal mee in zijn show. Primeur: de leerlingen kregen zelfs een voorproefje van zijn nieuwe show in 2020!