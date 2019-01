‘IJskoude’ modekoningin snapt kritiek van Britse koningshuis op Meghan Markle niet: “Ik vind haar fantastisch”

Anna Wintour, hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue, staat erom bekend een van de meest veeleisende en moeilijkst te behagen mensen ter wereld te zijn. Meghan Markle wist echter wel een indruk op haar te maken en ze kan dan ook niet begrijpen dat sommige leden van het Britse koningshuis kritiek hebben op de jonge hertogin.

“Anna, ik wil doodgraag weten wat je van Meghan Markle vindt”, vroeg een lezeres aan Anna Wintour. Die beantwoordde de vraag maar al te graag: "Ik heb ergens gelezen dat er leden van de koninklijke familie zijn die in de war en van streek waren omdat ze zo vroeg opstaat, om 5 uur. Ze is een normale Californische die vroeg opstaat om yoga te doen en te mediteren. Ze zeggen ook dat ze te veel tekstberichten stuurt. Ik bedoel, wat wil je dat ze doet, berichten sturen via postduif? Nee, ik vind haar fantastisch.”

Ook de veelbesproken trouwjurk van Markle moest Wintour wel even bespreken: “Ik vond haar keuze briljant. Het was verfijnd, het was chique, het was volwassen. En het was een Engelse ontwerper, maar eentje die voor een Frans huis werkt, wat in zekere zin de boodschap gaf: ‘Ja, ik ben van ergens anders, maar ik hoor hier thuis.’ Ik vond dat ze er geweldig uitzag.”