Trein beukt in op vrachtwagen met pech en veroorzaakt kettingbotsing

Een trein ramt op volle snelheid een volgeladen vrachtwagen die met pech stilstond op een spoorwegovergang in een Russisch stadje dichtbij Moskou. De aanstormde diesellocomotief had net zoals de vrachtwagen niet de tijd om de fatale botsing te vermijden. De container vol zout kantelt en de vrachtwagen beukt in op een andere truck die stond te wachten voor de spoorwegovergang. De auto die de gebeurtenis kon vastleggen op beeld, had nog net de tijd om achteruit te rijden en te ontsnappen aan het ongeval.

