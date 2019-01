Naomi Campbell had niet zoveel om het lijf in Parijs

Naomi Campbell (48) mocht op woensdag de modeshow van Valentino tijdens de Parijse Haute Couture Week afsluiten en dat deed het voormalige supermodel met verve. Dat ze dit zowat naakt moest doen, deerde haar overduidelijk helemaal niet. Eens een supermodel, altijd een supermodel.

Het is Haute Couture Week in Paris, en hoewel de ene na de andere grootmeester de meest fantastische collectie laat zien, slaagde Valentino er toch in om zijn show naar de next level te tillen. Hoe het luxemerk dit deed? Met oudgediende Naomi Campbell. Het voormalige supermalige topmodel liep over de catwalk in een volledige doorzichtige jurk, die erg weinig aan de verbeelding overliet.

Dat deed het voormalige model overigens met verve. Haar serene gezichtsuitdrukking laat blijken dat halfnaakt over een podium schrijden haar nog steeds helemaal niet deert. Zoals een ware professional mét achtenveertig jaartjes op de teller sloot ze zo de coutureshow van het luxemerk af.