NBA. James Harden steelt met 61 punten de show in Madison Square Garden

James Harden heeft woensdagavond een persoonlijk record neergezet in de NBA. De vedette van de Houston Rockets maakte in Madison Square Garden, de thuishaven van de New York Knicks, liefst 61 punten.

Harden leidde zijn team naar een 110-114 overwinning. Het was al de 21e opeenvolgende wedstrijd dat ‘The Beard’ de kaap van 30 punten overschreed. Harden treedt daarmee in de voetsporen van de legendarische Wilt Chamberlain, die furore maakte in de jaren ‘60.

“In de Garden houden de mensen van show en ik denk dat ik die vanavond verzorgd heb”, reageerde Harden, die dé favoriet lijkt om zichzelf als MVP (beste speler) in de NBA op te volgen. “Elke wedstrijd geef ik het beste van mezelf. Die druk leg ik mezelf op en dat verwachten ook mijn ploegmaats van mij. Maar we moeten blijven gaan.”

Houston leek tegen de Knicks op een nederlaag af te steven, maar dankzij een driepunter van Eric Gordon twaalf seconden voor het einde en vervolgens een dunk van Harden pakten de Rockets alsnog de winst.

In het klassement van de Western Conference staat Houston (27-20) vijfde. Kampioen Golden State (33-14) leidt voor Denver (31-15), dat woensdagavond met 114-108 de boot inging bij Utah. Donovan Mitchell (35 ptn) ontpopte zich tot kwelduivel van de Nuggets.

In de Eastern Conference verloor Toronto de topper in Indiana met 110-106. De Pacers zagen wel topschutter Victor Oladipo in het tweede kwart uitvallen met een zware knieblessure. Hij moest met een draagberrie worden afgevoerd. Een scan moet duidelijkheid brengen over de ernst, maar volgens de eerste berichten zou hij maanden buiten strijd zijn.

Milwaukee (34-12) voert de stand in het oosten aan voor Toronto (36-14) en Indiana (32-15).