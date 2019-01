Schoolkinderen bekogelen agenten met sneeuwballen, maar die vechten terug: “We hadden beter speciale eenheid opgeroepen”

Leerlingen van middelbare school RSG Tromp Meesters in het Nederlandse Steenwijk hadden woensdagmiddag de ideale tegenstander te pakken voor een sneeuwballengevecht: de politie. Ze gooiden ijs over de omheining en de agenten gingen gretig op de uitdaging in.

Politie versus schoolkinderen? De winnaar van dat scenario is niet steeds wie je denkt. De agenten, die buren zijn van de RSG Tromp Meesters, besloten dan wel gewapend met sneeuwballen terug te vechten, maar het mocht niet baten. Zeker twintig leerlingen gingen agenten ’te lijf’ met de pas gevallen sneeuw. “Er was een overmacht van RSG leerlingen!” schreef de scholengemeenschap trots op Facebook.

De politie gaf haar verlies grif toe. “De politie wint niet altijd… Volgende keer de ME (de speciale eenheid, red.) maar oproepen, we waren in de minderheid”, schreven de agenten verslagen na afloop van het gevecht. Maar ze konden er wel degelijk mee lachen, want ze eindigden hun melding met de hashtag: “Plezier tijdens het werk!”