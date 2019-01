Real Madrid onttroont met inkomsten Manchester United als “rijkste club ter wereld” maar Engelse clubs blijven Money League domineren

De Spaanse club Real Madrid is de rijkste ter wereld en stoot zo het Britse Manchester United van de troon. Dat blijkt uit de lijst met twintig rijkste voetbalclubs die het consultancykantoor Deloitte donderdag heeft gepubliceerd, de zogeheten “Money League”. Real voert met 750 miljoen euro aan inkomsten voor de 12e keer de ranglijst aan, de ‘Koninklijke’ won vorig jaar voor de derde keer op rij de lucratieve Champions League.

Helemaal bovenaan nemen de Spaanse clubs de macht over met Real Madrid en FC Barcelona op plaatsen één en twee maar voor de eerste keer staan de “Big Six” uit de Premier League in de top 10: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham. Met dank aan de tv-rechten verdienen Engelse clubs, ongeacht hun prestaties, sowieso veel.

In het seizoen 2017-2018 genereerde Real Madrid 750 miljoen euro aan inkomsten. FC Barcelona staat op plaats 2 met 690,4 miljoen euro. Dan volgen Manchester United (666 miljoen euro), Bayern München (629,2 miljoen euro), Manchester City (568,4 miljoen euro), Paris Saint-Germain (541,7 miljoen euro), Liverpool (513,7 miljoen euro), Chelsea (505,7 miljoen euro), Arsenal (439, 2 miljoen euro) en Tottenham Hotspur op plaats 10 met 428,3 miljoen euro.

455 miljoen euro... in de schulden

Opvallend: United mag dan wel de “rijkste club in Engeland” blijven met 666 miljoen euro aan inkomsten, de club zit wel 455 miljoen euro in de schulden. Hoewel die schuld het laatste jaar met 18 procent afnam, blijft Manchester United de Europese club met de roodste cijfers. Ter vergelijking: in België bedraagt de schuld van alle zestien eersteklassers samen 77 miljoen euro.

LEES MEER. Het Europese voetbaljaar in cijfers: de duurste tickets, de meeste toeschouwers, de hoogste schuldenberg,...

De 20 rijkste voetbalclubs ter wereld:

1. (2) Real Madrid 750.9 miljoen euro aan inkomsten

2. (3) FC Barcelona 690.4

3. (1) Manchester United 666.0

4. (4) Bayern Munich 629.2

5. (5) Manchester City 568.4

6. (7) Paris Saint-Germain 541.7

7. (9) Liverpool 513.7

8. (8) Chelsea 505.7

9. (6) Arsenal 439.2

10. (11) Tottenham Hotspur

11. (10) Juventus 394.9

12. (12) Borussia Dortmund 317.2

13. (13) Atlético de Madrid 304.4

14. (15) FC Internazionale Milano 280.8

15. (-) AS Roma 250.0

16. (16) Schalke 04 243.8

17. (20) Everton 212.9

18. (-) AC Milan 207.7

19. (-) Newcastle United 201.5

20. (17) West Ham United 197.9