Basisschool Ellikom nodigt grootouders uit in de klas

Ellikom

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Voor hun project 'Honderd jaar, wat een evolutie' nodigden de leerlingen van Basisschool Ellikom hun grootouders uit in hun klas. De grootouders vertelden over voorwerpen die ze vroeger gebruikten in hun dagelijks leven.

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar van Basisschool Ellikom leerden tijdens het project 'Honderd jaar, wat een evolutie' over uitvindingen uit de twintigste eeuw en voorwerpen die vroeger gebruikt werden. Ze nodigden hun grootouders uit voor een ‘Terug in de tijd-namiddag’. Ze keken enorm uit naar het bezoek van oma en opa in hun klas.

In kleine groepen interviewden de leerlingen hun opa's en oma's en genoten ze van alle verhalen die er werden verteld. Ook de grootouders hadden hun huiswerk gemaakt. Aan hen werd gevraagd om een voorwerp uit hun jeugdjaren mee te brengen. Zo brachten ze een oude vleesmolen, een bandrecorder, een fototoestel, oude foto’s, een diaprojector en zelfs een oude koffiemolen mee. Daarover vertelden de grootouders dan wat meer aan hun kleinkind en de andere klasgenoten.

Tijdens de speeltijd werd er even bijgepraat bij een tas koffie en een lekkere wafel of een stuk cake. Tenslotte vertoefden de oma's en opa's met hun kleinkind op enkele eilanden van de talentenarchipel waar ze verschillende activiteiten konden doen. Voor iedereen was het een leuke, leerrijke namiddag.