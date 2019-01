Agent springt in berm en kan op het nippertje slippende auto op besneeuwde snelweg vermijden

Een Amerikaanse agent kon nog net op tijd wegduiken toen een slippende auto zijn richting uit gleed op een besneeuwde snelweg in Wisconsin. De politieman hielp net een andere weggebruiker die van de weg was geraakt door het winterse weer, toen hij even een blik over zijn schouder wierp en het stuurloze voertuig zag. “Deze slippartij kon fataal zijn afgelopen voor onze agent”, klinkt het op de Facebookpagina van de politie van Fond Du Lac. “Pas uw rijstijl aan aan de weersomstandigheden, vertraag, geef jezelf extra tijd om op uw bestemming te geraken en rijd voorzichtig!”