“Voormalig bondsvoorzitter François De Keersmaecker wordt voorzitter van Racing Mechelen”

Voormalig bondsvoorzitter François De Keersmaecker wordt de nieuwe voorzitter van Racing Mechelen, dat ondertussen is afgezakt naar de derde amateurklasse. Dat meldt Sporza. De 60-jarige Keersmaecker wordt officieel pas op 20 februari voorgesteld maar zal samen met zakenman Michel Vanstallen voor de nodige centen zorgen bij de voormalige traditieclub.

“Met de komst van François De Keersmaecker en Michel Vanstallen krijgt Racing een forse financiële injectie die de club in aanzienlijke mate versterkt”, klinkt het hoopvol bij de club. “Na een periode van schulden afbetalen en saneren kan Racing weer groeien. De Keersmaecker en Vanstallen zullen hun netwerk aanspreken om Racing verder op het juiste spoor te zetten. Ze zullen nauw samenwerken met een operationeel bestuursorgaan, dat grotendeels bestaat uit de huidige Raad van Bestuur van de club.”

“Gezond realistisch weer naar boven”

“Wij zijn gecharmeerd door de fantastische club die Racing is, zijn geschiedenis, zijn supporters, zijn sociale project en vooral de kansen die de toekomst voor groen-wit biedt”, zeggen Michel en François, in het dagelijkse leven goeie vrienden. “Wij willen Racing op een gezonde en realistische manier weer naar boven loodsen. Er liggen heel belangrijke dossiers op de plank, zoals de jeugdwerking, de toekomst van de OVK-site en uiteraard ook de eerste ploeg. Die dossiers willen we uiteraard allemaal tot een goed einde brengen.”

“Dit is voor ons geen kortetermijnproject. We komen naar Racing om op een duurzame manier samen te werken met de huidige bestuurders, fans en sponsors, zodat we de club een mooie toekomst kunnen geven. Ook de supporters die een Racing-aandeel in hun bezit hebben (of er in de toekomst één of meerdere willen kopen) blijven zeer nauw betrokken in ons verhaal.”

François De Keersmaecker volgt als voorzitter Koen Van Exem op, die de club de voorbije 2,5 jaar als crisismanager geleid heeft. Op woensdag 20 februari zullen Racing, François en Michel concrete toelichting geven bij dit nieuwe project.

Van KBVB naar Racing

François De Keersmaecker stond van 2006 tot 2017 aan de leiding van de KBVB. De Mechelse advocaat stamt uit een echte Racing-familie. Zijn schoonvader Louis Wouters was bestuurder op Racing en was 21 jaar lang voorzitter van de voetbalbond (1967-1987). Michel Vanstallen is de CEO van Dorian Groep, een investeringsgroep die diverse mensgerichte bedrijven in verschillende sectoren clustert.