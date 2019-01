Is dit de toekomst van de Formule 1? McLaren stelt futuristische wagen voor met zelfherstellende banden

McLaren Applied Technologies (MAT) laat ons zien hoe zij de Formule 1 zien binnen dertig jaar.

Het behoeft geen uitleg dat de autoindustrie voor enorme uitdagingen staat, de zelfrijdende auto is al niet meer louter iets wat we in science fiction-films zien en elektrisch rijden lijkt de toekomst van het autorijden te worden. MAT heeft met behulp van deze tendensen in de toekomst een beeld proberen te schetsen van welke invloed dat zal hebben op de Formule 1.



“Het concept is ontwikkeld door rekening te houden met de internationale afspraken als het over elektrisch rijden gaat en de emissiedoelen, de ontwikkelingen van de technologie voor zowel mens als auto, de opkomst van snelgroeiende economieën en het aantrekken van een meer diverse fanbase,” aldus MAT.



Er werd ook beroep gedaan op studenten van de meest gerenommeerde universiteiten om dieper op bepaalde zaken in te gaan. MAT baseerde zijn research rond vier centrale thema’s.



De auto

De MCLExtreme is een elektrisch achterwiel aangedreven monster dat een topsnelheid laat optekenen van om en bij de vijfhonderd kilometer per uur. Er zal gebruik gemaakt worden van actief veranderende aerodynamica, zelfherstellende banden en de rijder zal bijstand krijgen van een co-piloot met artificiële intelligentie.

Het circuit

De circuits zijn langer en breder met kombochten. Er zullen E-pitlanes zijn om te herladen, transparante daken zodat de toeschouwers zo kort mogelijk bij het spektakel kunnen komen. De circuits zijn ook aanpasbaar aan het weer en er zijn ook zogenaamde ‘black out-delen,’ daar zal de rijder geen bijstand hebben van de AI of kunnen communiceren.

De rijder

De rijder zal een G-suit om het lichaam dragen om hem te beschermen tegen de extreem hoge snelheden. De AI-co piloot zal het gedrag van de rijder monitoren en hem assisteren tijdens een race. De emoties worden gereflecteerd op het chassis van de auto en de prestaties zullen afhangen van de kennis, de emoties en de psychologische respons.

De fans

De fans zullen kunnen meeleven met de rijders door de enorme variëteit aan camera’s waarover hij beschikking zal hebben. E-sporters zullen de kans hebben om live in de race virtueel mee te strijden. Gamers zullen ook voor de GP racen om het AI-systeem nieuwe strategien aan te leren.

De beelden die McLaren op ons loslaat lijken wel uit de verre toekomst te komen en ze lijken ook onhaalbaar te zijn voor 2050 maar daar zijn ze in Woking nog niet zo zeker van.



“Dit is een enorm opwindende visie die tot nadenken stemt, een die ook rekening houdt met de visie van de fans, universiteitsstudenten, McLaren-rijders en ons getalenteerd team bij MAT,” aldus Rodi Basso, hoofd van de motorsportafdeling van MAT.



“We hopen dat dit het debat zal aanzwengelen over hoe de motorsport zal reageren op de technologie en de sport-amusementsfactor zodat we weten wat de fans willen.”

