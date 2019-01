Kvitova en Osaka spelen de vrouwenfinale op Australian Open

De Tsjechische Petra Kvitova en de Japanse Naomi Osaka hebben zich donderdag geplaatst voor de finale van de Australian Open in Melbourne.

Petra Kvitova (WTA 6) versloeg de Amerikaanse Danielle Collins, nummer 35, in twee sets: 7-6 (7/2) en 6-0.

De 28-jarige Kvitova, die in 2011 en 2014 Wimbeldon won, zal het in de finale opnemen tegen de 21-jarige Japanse Naomi Osaka (WTA 4), die de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8) klopte in drie sets: 6-2, 4-6 en 6-4.

Kvitova wordt nummer 1 van de wereld als ze het toernooi wint.