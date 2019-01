Ketnet gaat in zee met Kenji Gooris (17)

Kenji Gooris, de 17-jarige kleinzoon van Jean-Marie Pfaff, gaat aan de slag bij Ketnet. De zender betrekt hem bij een project rond sport. Kenji zal niet op tv te zien zijn, wel op de digitale kanalen van Ketnet zoals de website, de apps en YouTube.

Wat het project precies inhoudt, kan de zender nog niet zeggen. Het resultaat krijgen we later dit jaar te zien. Kenji is erg actief op sociale media: hij heeft zijn eigen YouTube-kanaal onder de naam KenG en telt 15.100 volgers op Instagram. De zoon van Sam Gooris en Kelly Pfaff maakt veel foto’s en filmpjes met zijn zus Shania (18), die met 43.400 volgers op Instagram nog iets populairder is.