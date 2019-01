Nieuwe spelregels moeten ‘The Voice’ spannender maken: coaches kunnen elkaar dwarsbomen

Het zesde seizoen van The Voice van Vlaanderen gaat van start op 8 februari. VTM belooft “heel wat nieuwigheden”. Wat al zeker is: de coaches kunnen het elkaar dit seizoen erg lastig maken.

In het nieuwe seizoen zitten deze coaches in de stoelen: Koen Wauters, Natalia, Bart Peeters en Alex Callier, die de nieuwe zangeres van zijn groep Hooverphonic te danken heeft aan de talentenjacht. De coaches kunnen het dit jaar nóg tactischer aanpakken: ze kunnen elkaars stoel blokkeren ­tijdens de blind auditions. Het is de geknipte manier om een andere coach een toptalent door de neus te boren en dat talent zelf binnen te halen. Op voorwaarde dat er geen derde coach in het spel is en de kandidaat voor die concurrent kiest.

Nieuw is ook dat zestig kandidaten de blind auditions zullen overleven. Elke coach heeft op die manier plaats voor vijftien stemmen in zijn team. Na zeven afleveringen met audities moeten de deelnemers zich solo ­bewijzen in de knock-outs, waarin de coaches elkaars talenten kunnen stelen. Pas dan zien de kandidaten elkaar in de battles. Per team gaan twaalf gelukkigen door naar de liveshows. De blind auditions starten op vrijdag 8 februari, de knock-outs op 29 maart, de battles op 19 april. De finale wordt uitgezonden op 24 mei.