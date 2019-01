Danira Boukhriss vindt opnieuw de liefde bij Antwerpse rapper

Terwijl ons land bedekt ligt onder een laagje sneeuw, geniet 'Over Eten'-presentatrice Danira Boukhriss in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad van de zon én van de liefde. Ze is er op vakantie met de Antwerpse rapper TheColorGrey, en dat is volgens Het Laatste Nieuws haar nieuw lief.

Op Instagram toonde Boukhriss al meermaals dat ze fan is van de rapper. Ze was de voorbije zomer ook een frequente bezoeker van concerten van TheColorGrey. En de vonk is overgeslagen: de tortelduifjes genieten momenteel van hun eerste vakantie samen in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Ze poseren er gretig op de Tafelberg en postten eerder al een foto van in het vliegtuig.

De 28-jarige Danira Boukhriss Terkessidis was single sinds haar relatiebreuk in juni 2018 met StuBru-gezicht en De Mol-deelnemer Bouba Kalala (20), met wie ze eind 2017 een koppel werd.

Will Michiels (25), aka TheColorGrey, is een Antwerpse rapper die de voorbije jaren doorbrak met hitjes als 'On & On' en 'Need To Know'.