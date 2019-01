Wie is Philippe V., de ex-speurder die verdacht wordt in het onderzoek naar de Bende Van Nijvel?

“Een goeie flik. Maar ook met een geheimzinnig kantje. Over zijn informanten kwam je niets te weten.” Bij de ­oud-collega’s van de BOB van Gent steken ze hun hand voor niemand in het vuur, maar ze zullen toch behoorlijk schrikken als straks blijkt dat Philippe V. de grote manipulator van het Bende-onderzoek is. En V. zelf? Die vindt dat hij als zondebok moet dienen.