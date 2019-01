In 2017 legde AA Gent nog bijna 4 miljoen euro op tafel voor Mamadou Sylla (24). Twee jaar en slechts twee competitiedoelpunten later moet de aanvaller het scorend vermogen op Stayen opkrikken. Wishful thinking? “Bij Eupen had hij relatief veel kansen nodig om te scoren”, herinnert ex-Kanarie Hendrik Van Crombrugge zich nog. “Sylla koos te vaak voor eigen succes.” Desalniettemin kon de Senegalees in de Oostkantons prachtige statistieken voorleggen.