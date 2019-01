Net als in de heenronde is de Limburgse derby uitgedraaid op een vlotte zege voor Maaseik. De landskampioen moest in de eerste set flink aan de bak. Maar zoals zo vaak was er opposite Cox, goed voor 21 punten, om de meubelen te redden. “Ik ben blij dat we onze ongeslagen status behouden”, aldus trainer Joel Banks.