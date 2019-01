Technofuif van Pukkelpop in Diest krijgt tweede editie

Diest - Garnizoen, het eendaagse house- en technofestival dat vorig jaar voor het eerst in Diest plaatsvond, krijgt een vervolg. Op 21 april wordt wederom in de Citadel van Diest een stevig feestje gebouwd.

Garnizoen is een initiatief vanuit de Pukkelpoporganisatie. De eerste editie in 2018, met Sam Paganini, Dense & Pika en Dan Shake op de affiche, was in enkele uren uitverkocht en lokte zo’n 2.500 danslustigen naar de twee hangars op de Citadelsite. Namen en ticketinformatie worden volgende week woensdag pas bekendgemaakt.