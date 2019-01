BV’s vieren 30 jaar VTM

Dertig jaar VTM. Daar kun je niet alleen een stevige show, maar ook een spectaculaire rode loper mee vullen. Op die loper: heel wat mensen voor wie VTM veel en in een aantal gevallen zelfs álles heeft betekend.

Denk aan Wendy Van Wanten, die aan het programma ‘Wie Wordt de Man van Wendy?’ haar echtgenoot Frans overhield. Of aan Hannelore Vens, die dankzij Koen Wauters en ‘Over Winnaars’ nieuwe beenprothesen kreeg. Of De Pfaffs, die al hun eigen docusoap hadden lang voor er sprake was van ‘The Kardashians’. De show werd gisteravond opgenomen in het Pop-up Theater in Puurs, dat van het spektakel ‘40-45’, en is op 1 februari op VTM te zien, exact dertig jaar na de oprichting van de zender.