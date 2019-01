Den HaagHet kinderpardon staat weer hoog op de politieke agenda in Nederland. Zo’n pardon maakt het mogelijk dat uitgeprocedeerde asielzoekers omwille van hun hier ‘gewortelde’ kinderen toch niet uitgewezen worden. Maar de vraag of de regeling verruimd moet worden, verdeelt nu de regeringscoalitie. Drie partijen zijn voor, de liberale VVD van premier Rutte is vierkant tegen.