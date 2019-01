“Mijn droom? Ooit CEO worden”

Rapertingse Katrien Pagnaer werkt voor Amazon in Nieuw-Zeeland

Auckland/RapertingenDe ambities van de jonge Hasseltse Katrien Pagnaer reiken ver. Letterlijk en figuurlijk. Microsoft en Amazon staan al op haar cv. “Ik droom ervan om ooit CEO te worden.” Daaraan werkt ze nu, samen met haar vriendin Lara, vanuit Nieuw-Zeeland. Een plek waarover ze met veel passie spreekt. Voor velen een droom, zij realiseert die gewoon. “Belgen mogen best wat grootser dromen. Ook buiten onze grenzen. Nergens ter wereld zijn zoveel mensen met goede diploma’s en toch solliciteren we maar weinig voor internationale functies bij grote bedrijven. We laten kansen liggen.”