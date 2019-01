BILZEN/SINT-TRUIDENEen politiecombi van zone Bilzen-Hoeselt-Riemst is woensdagmorgen op een afgelegen parking in Bilzen in de sneeuw gaan driften. De slippende combi werd gefilmd. De korpsleiding beraadt zich over een maatregel. Ook De Lijn is een onderzoek gestart nadat in een Facebook-filmpje te zien is hoe een bus aan het glijden is op het militair domein in Brustem.