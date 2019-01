240 kilometer lopen op een loopband is straf. Maar die 240 kilometer lopen in 24 uur, is nog veel straffer. Voor de meesten onder ons is het zelfs ronduit onmogelijk, maar ultraloper en triatleet Eddy Van Endert (29) uit Tervant bij Beringen gaat er volgende week wel voor. En dat allemaal om ’t Weyerke, een centrum voor mensen met een beperking, te steunen. “Door mijn eerste Dodentocht kreeg ik de smaak te pakken.”