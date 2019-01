Na een crash in een meer in de rally van Mexico 2015 werd hij nog spottend ‘Ott Titanic’ genoemd, maar nu lijkt hij dé grote concurrent van onze Thierry Neuville te worden. Neen, niet wereldkampioen Sébastien Ogier, maar wel de Est Ott Tänak (31) – vorig jaar derde in het WK – wordt na één topjaar bij Toyota naar voren geschoven als de grote titelkandidaat. In Monte Carlo begint hij vanaf dit weekend aan zijn grote doel.