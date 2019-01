Gent Europees uitgeschakeld na nieuwe nederlaag tegen Monza

Na de heenmatch heeft VDK Gent ook de return in de achtste finales van de Challenge Cup volleybal voor vrouwenteams tegen Monza verloren. De Oost-Vlamingen wisten de Italiaanse topclub wel twee sets te ontfutselen: 3-2. De setstanden waren 25-19, 25-13, 24-26, 19-25 en 15-7. De heenmatch in Gent was op 0-3 geëindigd.