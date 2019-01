Verpleger gearresteerd nadat patiënte die al jaren in coma lag plots beviel

De politie van de Amerikaanse stad Phoenix heeft een verpleger gearresteerd, nadat een comapatiënte beviel van een baby. De vrouw leefde al 27 jaar in vegetatieve staat. De autoriteiten en het ziekenhuis zijn meteen een onderzoek gestart naar verkrachting. Op basis daarvan konden ze Nathan Sutherland in de boeien slaan. Hij werkt al jaren in de Hacienda HealthCare-kliniek.

De patiënte in kwestie leefde al 27 jaar in vegetatieve toestand, nadat ze in 1992 - als tweejarige - bijna verdronken was. Sindsdien wordt ze dagelijks verzorgd door verplegend personeel.

De schok was dan ook groot toen de 29-jarige patiënte op 29 december plots beviel van een zoontje, want niemand van het personeel wist dat ze zwanger was. “Ze begon plots te kreunen. We wisten niet wat er mis met haar was”, getuigde een anonieme verpleegster na de feiten. “Pas toen de bevalling effectief begon, beseften we wat er precies aan de hand was.”

De bevalling verliep niet van een leien dakje. Het kindje reageerde niet meteen. Een van de verpleegsters belde in paniek het personeel van de spoeddienst, die hen meteen kwamen helpen. De pasgeboren jongen werd met succes gereanimeerd en stelt het ondertussen goed.

Al 8 jaar in dienst

Een man uit het medisch team is nu als hoofdverdachte gearresteerd op verdenking van verkrachting. Nathan Sutherland kon gevat worden, nadat de politie met een huiszoekingsbevel DNA-stalen afnam van alle mannelijke medewerkers van de kliniek. De 36-jarige verpleger verzorgde de vrouw op het moment dat het misbruik plaatsvond. De man werkte sinds 2011 voor het ziekenhuis.

Waarom, hoe en hoe vaak hij de vrouw verkrachtte, wordt nu onderzocht. “Het onderzoek kreeg, en krijgt nog steeds onze hoogste prioriteit”, aldus politiechef Jeri Williams tijdens een persconferentie. Zij wil benadrukken dat het ziekenhuis alle medewerking verleent en dat slachtofferhulp zich ontfermt over de familie van de patiënte.

De zaak zorgt voor veel beroering bij de familie, de zorginstelling Hacienda Healthcare en bij de Amerikaanse bevolking. Familie van de comapatiënte heeft zich over de zuigeling ontfermd, melden plaatselijke media.