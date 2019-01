Veel kritiek voor jager die met dode olifant poseert: “Ik schoot uit zelfverdediging”

Een jager uit de Amerikaanse staat Georgia heeft zich een vakantiefoto al stevig beklaagd. Op het beeld poseert hij trots en stoer immers met een overleden olifant, die hij net zelf geschoten heeft. En dat levert hem bakken vol kritiek op. Daarom wil hij reageren: “Ik schoot uit zelfverdediging”, vertelt Mike Jines aan CBS News.

De impact van de foto’s op zijn leven is drastisch, zo zegt Jines. De jager had nooit gedacht dat hij zoveel verontwaardigde reacties zou krijgen, nadat hij twee olifanten neerschoot tijdens een jachtpartij in Zimbabwe. “In de berichten staat dat ik een meedogenloze man ben. Ik krijg zelfs doodsbedreigingen”, vertelt de man.

Nu wil hij zich in een interview aan CBS News verdedigen. “Die gemene reacties zijn compleet onterecht. Dit is één groot misverstand. Ik schoot die olifant neer uit zelfverdediging. Ze kwamen op me af, ik kon niet anders”, aldus Jines. “Plus, ik heb ze volledig volgens de wet neergeschoten.”

Voor- en tegenstanders

Hij beseft dat zijn status als ‘jager’ zijn versie van het verhaal niet verder helpt. “Niet iedereen moet voor de jacht zijn, maar ik vind wel dat men moet snappen dat er mensen zijn die het wel leuk vinden”, zegt hij. Maar daar zijn tegenstanders het absoluut niet mee eens. De foto’s doen de discussie met voorstanders opnieuw oplaaien.

De regering Trump vindt dat de jacht op olifanten moet worden aangemoedigd. Dat zou immers bijdragen aan de populatie. In verschillende regio’s van Afrika is de jacht op wilde dieren - en dus ook op olifanten - legaal. Dat komt omdat de handel in dieren en hun ivoren slagtanden een bloeiende business is. Dat levert jaarlijks 700 miljoen euro op in Afrikaanse landen.

Volgens dierenorganisaties wordt het gedoogbeleid gesteund door corrupte functionarissen. Zij geven aan dat olifanten een bedreigde dierensoort is, en dat lucratieve jacht dringend moet worden gestopt.