Gonzalo Higuain is nu ook echt van Chelsea, Milan heeft al opvolger beet

Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad, maar Gonzalo Higuain is sinds woensdagavond nu eindelijk ook officieel een aanvaller van Chelsea. De 31-jarige Argentijnse spits komt over van AC Milan en wordt door eigenaar Juventus voor een half seizoen uitgeleend aan The Blues. AC Milan reageerde meteen door de Pool Krzysztof Piatek voor 35 miljoen euro weg te kopen bij Genoa.

“Toen ik de kans kreeg om voor Chelsea te tekenen, wist ik dat ik die moest grijpen. Het is een team waar ik altijd van hield. Het heeft een rijke historie, een geweldig stadion en het speelt in de Premier League, een competitie waar ik altijd al in heb willen spelen”, trapte Higuain bij zijn voorstelling een paar open deuren in.

Higuain krijgt het rugnummer negen. “Ik hoop dat ik het vertrouwen van Chelsea in mij kan terugverdienen op het veld. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.”

“Ik hoop dat Higuain voor ons begint te scoren. Hij kende wat moeilijkheden maar hopelijk kunnen we hem naar zijn beste vorm brengen”, vertelde Chelsea-coach Sarri, die de aanwinst donderdag nog niet zal kunnen opstellen tegen Tottenham in de halve finale van de Carabao Cup. Daarvoor moest de transfer voor de middag afgerond zijn.

Sarri had Higuain onder zijn hoede bij Napoli in het seizoen 2015-2016. De Argentijn scoorde toen liefst 36 goals in 35 competitiematchen, waarna Juventus hem voor 90 miljoen euro wegkocht. De voorbije zes maanden werd Higuain door de Oude Dame aan Milan uitgeleend. Daar trof hij zes keer raak in 15 competitieduels. “Hij is een heel sterke spits. Vooral in mijn eerste seizoen bij Napoli, toen hij 36 doelpunten maakte in de Serie A. Hij is zeker een van de beste aanvallers die ik mijn carrière ben tegengekomen”, benadrukte Sarri nog.

Milan haalt opvolger Higuain voor 35 miljoen euro weg bij Genoa

AC Milan stelde enkele uren later al de opvolger van Gonzalo Higuaín voor: de Pool Krzysztof Piatek. De 23-jarige Piatek komt over van Genoa, dat naar verluidt ongeveer 35 miljoen euro (exclusief bonussen) ontvangt.

Woensdagochtend werd de Poolse spits medisch gekeurd en ‘s avonds tekende hij een contract tot 2023. Genoa maakt in een half jaar een winst van ruim 30 miljoen euro. De Italiaanse club pikte Piatek in juli 2018 op uit Polen. Cracovia ontving ongeveer 4,5 miljoen euro. Bij Genoa was Piatek meteen van grote waarde. In de eerste acht competitieduels scoorde de Pool in alle wedstrijden. In totaal maakte hij dit seizoen dertien treffers in de Serie A. .