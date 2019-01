Bilzen -

Het Bilzers bedrijf Vigilamus heeft een eigen app voor buurtpreventie ontwikkeld. De applicatie kreeg de naam Buurtpreventie24 en is een alternatief voor de huidige Whatsapp-groepen die momenteel in heel wat gemeenten gebruikt worden door buurtbewoners om elkaar te waarschuwen voor verdachte personen of handelingen. De app van Vigilamus gaat verkocht worden aan steden en gemeenten, zodat die zelf de coördinatie in handen kunnen nemen.