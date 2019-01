Revolutie in Venezuela: parlementsvoorzitter roept zichzelf uit tot president, vijf doden bij rellen

De voorzitter van het parlement heeft zichzelf woensdagavond uitgeroepen tot president van Venezuela. “Vóór de almachtige God beloof ik om de bevoegdheden van de uitvoerende macht over te nemen als interim-president”, zei Juan Guaido, omstuwd door aanhangers tijdens een grote betoging in de hoofdstad Caracas. “Laten we allemaal zweren dat we niet rusten totdat we de vrijheid hebben bereikt”. Bij rellen kwamen al vijf betogers om het leven.

Nicolás Maduro had twee weken geleden de eed afgelegd voor een tweede ambtstermijn, maar veel landen, internationale organisaties en de oppositie erkennen hem echter niet meer als rechtmatig president, omdat zijn verkiezing vorig jaar niet volgens democratische normen verliep.

Foto: AP

In de nacht van dinsdag op woensdag kwamen al minstens vijf mensen om het leven bij rellen, maar dat schrok honderdduizenden betogers niet af: op een gigantische betoging in het oosten van Caracas eisten ze het einde van de socialistische dictatuur van Maduro. Ze hanteerden daarbij slogans als “Wij zijn vrij” en “U zal vallen, u zal vallen, deze regering zal vallen”. Ook in andere steden wordt betoogd. De politie vuurde traangas af, maar slaagde er niet in de bijeenkomst waartoe Guaido had opgeroepen te verijdelen.

Tijdens een speech riep de voorzitter van het buitenspel gezette parlement zichzelf uit tot interim-president, en riep het Venezolaanse leger op om Maduro af te zetten en vrije verkiezingen te organiseren. De regering-Maduro beschuldigt Guadio ervan een staatsgreep te plegen, maar de uitkomst van de strijd om het presidentschap zal toch afhangen van de steun van het leger. Die steunde Maduro in het verleden al tweemaal bij grootschalige betogingen, maar het is nog niet duidelijk of dat ook ditmaal het geval zal zijn.

Steun van Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Guaido inmiddels al erkend als rechtmatige overgangspresident. Dat deelde het Witte Huis woensdag mee. Trump verscherpte meteen de toon van de VS tegenover de socialistische regering van president Maduro, door te dreigen met een olie-embargo tegen het land.

Foto: AFP

