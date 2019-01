Werknemers failliete New Look kunnen loon op hun buik schrijven: “Het geld is er wel, maar alles is geblokkeerd”

De werknemers van de failliet verklaarde kledingketen New Look kunnen voorlopig hun loon voor de maand januari op hun buik schrijven. “Het geld is er op zich wel maar alles is geblokkeerd”, zegt vakbondssecretaris Jörgen Meulders van de LBC-NVK aan ATV. “Er is een curator aangesteld en alle middelen zijn geblokkeerd.”