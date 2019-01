Voormalig koersorganisator luidt de alarmbel: “Binnen tien jaar fietst onze jeugd niet meer”

Code rood. Afgelopen weekend raakte bekend dat het totaal aantal wegwedstrijden in onze provincie onder de magische grens van honderd is gezakt. Een daling die al jaren gestaag aan de gang is, maar nu zorgwekkende proporties aanneemt. Victor Pennings, decennialang stuwende kracht achter een prestigieuze Limburgse juniorenkoers, is vertrouwd met alle problemen. “De wereld rondom ons verandert zo snel dat ik denk dat onze jeugd hier over tien jaar niet meer koerst. Zelf hebben we met de club alvast de remmen dichtgeknepen.”