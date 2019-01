“De Limburgse KMO's opnieuw een prik geven door te gaan staken op 13 februari, vinden wij onbegrijpelijk.” Dat zijn de woorden van topman Bart Lodewyckx van Unizo Limburg in ons middagnieuws. De vakbonden hebben aangekondigd dat er een staking komt in alle sectoren en een betoging in Brussel. Ze eisen meer dan de 0,8 procent opslag, die de werkgevers willen uitbetalen.