Nu ook officieel: Frenkie De Jong voor monsterbedrag van Ajax naar Barcelona

Frenkie De Jong, het Nederlandse toptalent van Ajax en international bij Oranje, verlaat aan het einde van dit seizoen Ajax. Barcelona trekt aan het langste eind in de strijd om de 21-jarige belofte. Barça telt 75 miljoen euro neer voor de middenvelder, een bedrag dat door allerlei bonussen kan oplopen tot 86 miljoen.

Barcelona maakte vanavond de overgang van de 21-jarige middenvelder bekend. Daarmee troeft het PSG af, dat ook meer dan geïnteresseerd was in de diensten van de creatieve Nederlander. Barça legde meer dan 75 miljoen euro op tafel om De Jong volgende zomer naar Camp Nou te lokken. De Jong verhuisde in augustus 2015 van Willem II naar Ajax, om er de absolute smaakmaker te worden en op het verlanglijstje van elke Europese topclub kwam te staan. Dit seizoen maakte hij met Ajax indruk in de Champions League, in de achtste finales wacht Real Madrid.

De vijfvoudige Nederlandse international had bij Ajax nog een contract tot 2022. Dat ruilt hij nu in voor een verbintenis voor vijf seizoenen bij Barcelona.

Barcelona omschrijft De Jong als “één van Europa’s meest beloftevolle talenten op het middenveld”, die bewezen heeft een polyvalente speler te zijn “die het spel uitstekend leest en de dodelijke laatste pass kan geven”. De duurste Nederlandse speler is De Jong (nog) niet. Die eer is weggelegd voor Virgil van Dijk. Eind 2017 betaalde Liverpool 84,4 miljoen euro aan Southampton voor de verdediger.

Bij Barcelona zal De Jong de kleedkamer delen met een landgenoot, reservedoelman Jasper Cillessen.