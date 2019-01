Sint-Truiden -

In een filmpje dat op Facebook staat is te zien hoe een bus van De Lijn aan het driften is op het gladde ijs van het militair domein in Brustem. “Wij stellen dit zeker niet op prijs, maar het gaat niet om een van onze chauffeurs”, reageert Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn.